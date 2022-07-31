Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker, arı sokması sonucu şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker, arı sokması sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle şehit olmuştur" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker arı sokması sonucu şehit oldu

BAKAN AKAR: AİLESİNE SABIR DİLERİM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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