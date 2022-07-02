Son dakika haber: Komşularını öldüren anne- oğul, savunma için akıl sağlığı raporunu öne sürdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki aile arasındaki kavgada Ahmet Avcı (52) ve kızı Ebru Avcı'nın (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasıyla yargılanan Tülay Yiğit ve oğlu Hakan Yiğit, akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmadan savunma yapmayacaklarını söyledi.

Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde 15 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda, Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile aynı apartmanda yaşayan Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve çocukları Ebru Avcı ile amca Mustafa Avcı'yı defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ebru Avcı'nın vücudunda 56 bıçak yarası tespit edildi. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.