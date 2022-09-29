Kılıçdaroğlu Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Soylu'ya yüklendi: 2 gündür yalan söylediniz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya çağrıda bulundu. Öldürülen teröristin CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporunda yer alan Dilşah Ercan olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın" dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olurken, Abdulkadir Öztürk'ün ise tedavisi sürüyor.

İÇİŞLERİ: SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ DİLŞAH ERCAN

İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" denilmişti.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE SOYLU'YA YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısında öldürülen teröristin adının CHP'nin 2012 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçtiği yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından verdiği mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi.

"TERÖRİSTE AİT DNA RAPORUNU AÇIKLAYIN"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Soylu'ya yönelik paylaşımında, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" dedi.