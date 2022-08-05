Son dakika haber! Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haber! Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.D'nin (42) kullandığı 06 AAR 868 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Pınarbaşı kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilde bulunan C.D. (54) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.A. (52), Ş.D. (41) ile N.D. (1) ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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