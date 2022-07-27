Son dakika haber: İstinaftan dava sürecinde 'Kanser ilacının parasını SGK ödesin' kararı

MANİSA'da akciğer kanseri hastası Y.A.'nın (75), geçen yıl aralık ayında o dönemin kuruyla 100 miligramı 13 bin 460 TL olan pembrolizumab etkin maddeli ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca Manisa 3'üncü İş Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırdı. Karar istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, kararı onadı. Kararın gerekçesinde Y.A.'nın yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunmasını gerekçe gösterdi.

Çiftçi emeklisi Y.A., geçen yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandı. İzmir'deki bir özel hastanede tedavi gören Y.A.'ya doktoru pembrolizumab etkin maddeli ilaç verdi. Y.A., en az 6 ay sürecek tedavisi boyunca üç haftada bir 200 miligram kullanması gereken ilacın 100 miligramının o dönemin kuruyla 13 bin 460 TL olduğunu öğrenince, avukatları Mustafa Cem Esen ve Aleyna Özengel aracılığıyla SGK tarafından ödenmesi için başvuru yaptı. Ancak Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi'nden bu ilacın bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı belirtilerek ödeme yapılmadı. Y.A., Manisa 3'üncü İş Mahkemesi'nde, ilaç parasının SGK tarafından ödenmesi için tedbir kararı alınmasını için dava açtı. Mahkeme, 24 saat içinde tedbir kararı verdi. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, 1 ay önce tedbir kararını onadı. Mahkeme bu kararına, Anayasa'nın 65'inci maddesi içeren devletin sosyal güvenlik hakkının sağlanması yönündeki yükümlülüklerini mali olanakları ölçüsünde yerine getirmesi gerektiğine bu kararında gerekçe gösterdi. Yaşanan genişlemeler ve günümüz ekonomik koşullar nedeniyle sosyal güvenlik hizmetlerinin finansmanın sağlanmasının önemli ve karmaşık bir sorun haline geldiği vurgulanan kararda, tedavide kullanılan ilacın maliyetinin yüksek olduğu ve Y.A.'nın yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğuna dikkat çekildi.

Y.A'nın diğer avukatı Aleyna Özengel de kurdaki artış nedeniyle ilacın 100 miligram fiyatının güncel olarak 23 bin TL'nin üzerine çıktığını belirterek, "Bu da 21 günlük kullanım için 46 bin TL'nin üzerinde bir miktara tekabül ediyor. En nihayetinde, ilaç bedellerinin karşılanması anayasa ile koruma altına alınan yaşama hakkının temini noktasında büyük önem arz ediyor. Tüm kanser hastalarının ilaçlarına erişebiliyor olması en büyük temennimiz" diye konuştu.