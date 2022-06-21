Son dakika haber | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4) - Haberler

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Son dakika haber | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDIGiresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLANDI

Giresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'a yardım ettiği öne sürülen H. Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fatih TURAN/GİRESUN,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kırgızistan Giresun Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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