Son dakika haber | Ergani'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu. Ergani Cami Kebir'de Cuma namazı öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kurum ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Vatandaşlara lokma ikram edildi. AA / Ekrem Senvar - Güncel Diyarbakır Hisarcık Ergani Güncel Haberler Son Dakika

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