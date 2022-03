Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve dünyada çok az halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Türk milletinin, Çanakkale Savaşı'nda verdiği mücadeleye işaret ederek, büyük bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, dünyanın bir numaralı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta on binlerce vatandaşla birlikte hizmete açıldığını anımsattı.

Erdoğan, köprünün bedelinin 2,5 milyon avro olduğunu belirterek, "Muhalefet konuşuyor... Muhalefete davet yaptık,'Siz de gelin, beraber açalım.' dedik. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Gelin bu heyecanı beraber paylaşalım, gelmediler ama biz milletimizle beraber açtık." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün daha önce dünyanın bir numaralı köprüsüne sahip Japonya'yı da geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğinin altını çizen Erdoğan, köprünün orta açıklıkta 2 bin 23 metre olduğunu, köprü sayesinde Lapseki'den Gelibolu'ya geçişin 6 dakikaya indiğini anlattı.

"2071'i ufkumuza yerleştirmiş bir milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bu hizmetlere layık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kağıt üzerinde parsellenen ve kıyısından, köşesinden yağmalanmaya başlanan vatan topraklarını verdiği milli mücadeleyle kurtararak üzerinde yepyeni bir devlet inşa etmiş bir milletiz. Bu millet böyle bir millet. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan geçmişinde de acısıyla, tatlısıyla yaşadığımız pek çok tecrübenin ardından kendimize 2023 hedeflerini belirlemiş, 2053 vizyonunu terennüm etmiş, 2071'i ufkumuza yerleştirmiş bir milletiz.

Gençler, unutmayın siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de geçtiğimiz 20 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırarak bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz."

"Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar verdikleri her mücadelede hem milletin desteğini yanlarında hissettiklerini hem de kendilerine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, "Gerektiğinde milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde vatan topraklarına göz diken terör örgütlerine, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına, ardından milletimizin desteğine güvendik." dedi.

Bir süredir aynı mücadelenin ekonomide yürütüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz, bedellerini ödüyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor." diye konuştu.

"Türkiye, hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır"

Kovid-19 salgınında başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığının görüldüğüne işaret eden Erdoğan, Türkiye'de şu anda 19 şehir hastanesiyle vatandaşlara hizmet verildiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında hastanelerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye, güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hukuki ve idari önlemlerle sürecin yükünü azaltmaya çalışıyoruz"

Milletle birlikte bu engelleri de aşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Unutmayın bizim önceliğimiz insanımızın evvela istiklalini ve istikbalini, onunla birlikte işini, aşını, ekmeğini kaybetmemesi, yokluğa, yoksulluğa düşmemesidir. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle uğraşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesine kadar alınan pek çok tedbirle vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlardan, kimi aç gözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın.

Günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyada herkes görüyor. Dün güneyimizde, bugün kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insani trajediler, kirli oyunlar hepimiz için birer ibret vesikasıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar, her yolu denediler, her aracı kullandılar, her sinsiliği yaptılar. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden de sıyrılarak bugünlere geldik."

"2023 çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki çalkantıların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olduğuna, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazla sıkıntının yaşandığına işaret etti.

Türkiye'nin bu süreci fırsata dönüştürdüğünü vurgulayan Erdoğan, asgari ücrete tarihin en yüksek artışının yapıldığını anımsattı.

Erdoğan, "İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz." diye konuştu.

Erdoğan, açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanı ile diğer eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Erkan Kandemir, Mustafa Şen, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve milletvekilleri katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kent meydanına gelirken yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, kendisini karşılayan çocuklara da oyuncak hediye etti.

