Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor

Cezayir, Fas'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısını Batı Sahra konusunda kazanım elde etmek için kullandığını iddia etti.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen toplantıyla ilgili Cezayir Dışişleri'nden yapılan açıklamada, " Fas'ın Batı Sahra meselesini çarpıtmaya yönelik manevralarının" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Marakeş'te düzenlenen uluslararası konferansa ev sahipliği yapan ülke, yaptığı açıklamalarla gürültü oluşturarak bu toplantıyı Batı Sahra meselesi için yapılan bir etkinliğe dönüştürmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.

Toplantının asıl amacından saptırıldığından bahsedilen açıklamada, " Fas, terörle mücadele için düzenlenen uluslararası bir toplantının ortasında, her zamanki hilelerine başvurmak ölü bir girişimi yeniden teşvik etmek amacıyla inatçılığını sürdürdü." denildi.

Açıklamada, Batı Sahra konusunun Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumluluğunda olan tartışmalı bir mesele olduğu hatırlatıldı.

Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle dün düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

-Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.