Son dakika haber! Bosnalı Bakan Kosarac, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin ile görüştü

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.

Bakan Kosarac, görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, Avrupa Birliğinden daha önce uygun fiyatlara temin edilen gübrenin, arzdaki aksama nedeniyle temin edilemediğini hatırlattı.

Kosarac, AB'den temin edilemeyen gübrenin Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında gümrük ödemeden temin edileceğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bulunduğu talep sonrası iki ülke arasındaki gübre teslimatı onayının çözüme kavuştuğunu belirten Kosarac, "Bugün resmi olarak, 30 bin ton gübre temin edildiğini öğrendik." dedi.

Kosarac, "Bosna Hersek ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalandığı düşünüldüğünde, ihtiyaç duyulan bu üründe gümrük engeli de olmayacak." diye konuştu.

Büyükelçi Girgin ise "İki dost ülke arasında, Bosna Hersek tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu suni gübreye, Türkiye'den bir ihracat imkanı bulmuş olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Suni gübre ihtiyacının Antalya Diploması Forumunda dile getirildiğini ifade eden Girgin, "Bu talep Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildi. Biz de süratle bu konuda gerekli olumlu tepkiyi verdik." diye konuştu.

Büyükelçi Girgin, Türkiye'nin Bosna Hersek'e 30 bin ton gübre ihracatını onayladığının altını çizdi.

Yapılan toplantıya Büyükelçi Girgin ve Bosnalı Bakan Kosarac haricinde, Bosna Hersek Federasyon ve Sırp Cumhuriyeti entiteleri Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanları Semsudin Dedic ve Boris Pasalic de katıldı.