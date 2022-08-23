Son dakika haber | Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Cınbız (69), patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı. Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Erkan Yıldız Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.