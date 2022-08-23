Son dakika haber | Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Cınbız (69), patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.
Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel