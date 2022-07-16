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Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Mehmet Ali Cintosun - Güncel
Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

O. K. (40) idaresindeki 35 POB 49 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde, önünde seyreden Mehmet Özkurt'un kullandığı (67) plakasız motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkurt'un cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

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