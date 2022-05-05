Son Dakika | ASİYE'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Asiye için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel