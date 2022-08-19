Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi Güncel Haberler Son dakika haberleri... - Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi Terör ögütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi. - Terör örgütü YPG/ Pkk'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi EL BAB - Terör ögütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi. Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Terör saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. El Bab'daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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