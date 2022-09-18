Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren bir kişi, kaçmaya çalışırken yakalanacağını anlayınca bir akaryakıt istasyonunda başına ateş ederek intihar etti.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş ederek evden ayrıldı.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AYNI TABANCAYLA KENDİSİNİ VURDU

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, yakalanacağını anlayınca Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa T, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.