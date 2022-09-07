Sultangazi'de DHKP/C operasyonu Güncel Haberler SULTANGAZİ'de terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı tespit edilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna operasyon düzenlendi. SULTANGAZİ'de terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı tespit edilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı belirtilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna, helikopter destekli yapılan operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.V. hakkında, 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından arama kararı olduğu öğrenildi. - İstanbul Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen Münir Karaloğlu Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

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