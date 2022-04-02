Son dakika gündem: Engelli savaş mağduru Ukraynalılar Lviv'deki rehabilitasyon merkezinde ağırlanıyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından yaşadıkları şehirlerden kaçmak zorunda kalan çoğunluğu engelli savaş mağduru Ukraynalı, Lviv'de yerleştikleri Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşadıkları tramvayı aşmaya çalışıyor.

Mağdurlar, savaş koşulları nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan merkezde, gönüllüler ve profesyonel görevlilerle çalışarak zorlukların üstesinden gelmeye çabalıyor.

Rus füzelerinin hedefindeki şehirlerden olan Jitomir'den trenle tahliye edilen Kiriyanova Viktoriya, bacakları olmadığı için gönüllülerin yardımıyla bu zorlu yolculuğun üstesinden gelebildiğini söyledi.

Rehabilitasyon merkezindeki koşullardan memnun olduğunu kaydeden Viktoriya, "Umuyorum ki evimiz tek parça kalabilmiştir. Ülkem adına şu anda endişeliyim ancak devletimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bir zafer olacağını düşünüyorum. Buna gerçekten hepimiz inanıyoruz ve umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"74 yaşındayım ve böyle bir şey görmedim"

Başkent Kiev'in kuzeyindeki Buça şehrinden tahliye edilen Maria Sedorchuk da şunları kaydetti:

"Buça'da yaşadıklarım kelimelerle ifade edilemez. 74 yaşındayım ve böyle bir şey görmedim. Ağabeyim orada kaldı. Bir aydır kimse ona ulaşamıyor. Kendisi protez kullanan bir engelli. Umarım çok yakında iyi bir haber alırız."

Merkezde, 980 savaş mağduru ağırlandı

Rehabilitasyon merkezinin müdürü Gregory Dunas, şimdiye kadar 980 savaş mağdurunu ağırladıklarını ve 480 kişinin hala kendi himayelerinde olduğunu belirterek insanlara, yaşadıkları zorlukları unutturabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

"Türk halkına ve Erdoğan'a minnettarız"

Merkezin müdür yardımcısı Tatarinov Borus da gerçek dostların kötü günde belli olduğunu vurgulayarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Borus, "Ülkemizdeki savaşa bu kadar sorumluluk ve açıklıkla yaklaştığı, müzakereler için ihtiyacımız olan desteği ve yardımı sağladığı için Türk halkına, özellikle de Erdoğan'a çok minnettarız." dedi.