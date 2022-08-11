Son dakika gündem: Bombalı Eylem Hazırlığındaki Terörist İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup "Xalit Seydo Botan Gever" kod adlı M.M.'nin İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran, Irak, Suriye sınırları üzerinden Türkiye'ye geçerek eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, yaptığı çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterirken kaçak yollarla yurda girdiği ve İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Xalit-Seydo-Botan-Gewer" kod adlı M.M.'yi 7 Ağustos'ta Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yanında bulunan C.A. isimli şüpheliyle birlikte Fatih ilçesinde yakaladı.

Devam eden çalışmalarda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.M. ile irtibatlı olan kişilere yönelik de bu sabah saatlerinde Güngören ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca E.K.'nin ikametinde bulunan ve M.M. isimli şüpheli ile irtibatlı olduğu anlaşılan M.K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi. 'Silahlı terör örgütüne ye olmak' arandığı belirlenen M.M., bugün adli makamlara sevk edildi.