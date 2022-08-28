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Son Dakika! Türk F-16'larına Yunan tacizi! S-300 hava savunma sistemlerinden radar kilidi atıldı

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Son Dakika! Türk F-16'larına Yunan tacizi! S-300 hava savunma sistemlerinden radar kilidi atıldı

Son dakika! Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilirken, taciz bir süre devam etti. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yunanistan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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