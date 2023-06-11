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Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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Son dakika: Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Saat 10.41'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

SABAH SAATLERİNDE ADANA VE KUŞADASI SALLANDI

Sabah saatlerinde ise Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin saati 07.47 olarak kaydedilirken derinliği ise 4.85 kilometre olarak ölçüldü. Saat 07.42'de ise Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Erzurum Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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