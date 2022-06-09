Son Dakika! Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonu, Diyarbakır Lice'de başladı. Operasyonda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR, 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin"