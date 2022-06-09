Son Dakika! Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Son Dakika! Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son Dakika! Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, açıklamasında "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak." ifadelerini kullandı.

Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonu, Diyarbakır Lice'de başladı. Operasyonda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR, 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Son Dakika! Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonunda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Güncel Haberler

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