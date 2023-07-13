Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki değişikliği kısa sürede hissedecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzensiz göçmenler konusuna da değinen Erdoğan, "Kısa zamanda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı. Ancak çalışmalar da hiçbir insanın onuruna aykırı şekilde yapılmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkedeki düzensiz göçmenlere ilişkin son dönemde artan operasyonlara dikkat çeken bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı. Ancak çalışmalar da hiçbir insanın onuruna aykırı şekilde yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDEN OLACAK GÖÇLERİ YERİNDE ENGELLEMEK ÖNEMLİ"

Erdoğan konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti; "Düzensiz göçle mücadele hiçbir zaman sekteye uğramadı, uğrayamaz. Bunun detayı dediğimiz zaman uygulamada birçok adımlar atılacak. Bunlar kah polisiyedir kah o sınırlardaki uygulamalarımızdır. Türkiye'ye bu göçmen girişlerinin engellenmesi ve yakalananlarının sığınma evleri veya göçmen evlerine alınması önemli. Atılacak adımlarla da bu işi daha da sınırlamak ve yerinden özellikle, Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli.

"GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE GÖNDERİLEREK GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIYOR"

Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var. Kaçak göçmenler yakalanır, yakalanmaz hemen Geri Gönderme Merkezlerine gönderilerek orada gerekli olanlar yapılıyor. Bunlar ülkelerine gönderiliyor ve bununla beraber halkımızdaki endişe, korku, bunları da gidermiş oluyoruz.

"MEDENİYETİMİZİN GEREKTİRDİĞİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Güvenlik güçlerimiz, önlemleri ve çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için sıkılaştırdı. Ancak çalışmalar da hiçbir insanın onuruna aykırı şekilde yapılmayacak. Medeniyetimizin, değerlerimizin gerektirdiği adımları atacağız.

"MÜLTECİLERİN ONURLU GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Göçmen kaçakçılarına da göz açtırmıyoruz. Jandarma, emniyet ve ilgili güvenlik güçlerimiz kaçakçılık organizatörlüğü yapan kişilere karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 300'e yakın göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, bunlardan 168'i tutuklandı. Düzensiz göçmenlerle, ülkemize sığınmış, misafir ettiğimiz mültecileri de birbirine karıştırmamalıyız. Mültecilerin onurlu, gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."