Son Dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Son dakika: AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 06.36 itibarıyla 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2.3 ve 1.7 olmak üzere iki artçı sarsıntının da oluştuğu bölgedeki deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı ve bölgedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

SAHA TARAMA FAALİYETİ DEVAM EDİYOR

Afad'dan depremle ilgili yapılan açıklamada, ekiplere oluşan herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve ilgili birimlerinin saha tarama işlemlerine devam ettikleri aktarıldı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan Sivrice merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2.3 ve 1.7 olmak üzere iki artçı sarsıntı meydana gelirken, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı. Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."