Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'i ikna etmeye gidiyor: Aday Kılıçdaroğlu olsun, ittifak da devam etsin

Son dakika: 6'lı masadaki krizin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'i ikna etmeye gidiyor. İki Büyükşehir Belediye Başkanı, bu görüşmede iradelerinin Genel Başkanlarına bağlı olduğunu, aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler.

6'lı Masa'da aday krizi devam ediyor. Son toplantıda 5 partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda görüş birliğine varmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, kameralar karşısına geçerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Ancak dün akşam ortak bir açıklama yapan İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirtmişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, AKŞENER'İ İKNA EDECEK

Akşener'in yaptığı sert açıklamalar 6'lı masada adeta deprem etkisi yarattı. İYİ Parti'nin 6'lı masada kalması konusunda Akşener'i ikna etmek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş devreye girdi. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etme talebine CHP olumlu yaklaştı.

KILIÇDAROĞLU, İKİ BAŞKANIN TELEBİNE OLUMLU YAKLAŞTI

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VE İTTİFAKININ DEVAMINI TALEP EDECEKLER

İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayıla günler kala 6'lı Masa, uzun zamandır merakla beklenen adayını belirlemek üzere 2 Mart'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Masadaki İYİ Parti dışında tüm partilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak paydada buluşması üzerine Meral Akşener, getirdiği anketleri de sunarak İBB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini savundu. Oluşan fikir ayrılığı nedeniyle toplantı sonrası, adayın 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.

"İYİ PARTİ, ÖLÜMLE SITMA ARASINDA BİR TERCİHE ZORLANDI"

Kamuoyu 6 Mart Pazartesi günü 6'lı Masa'nın adayını duyurmasını beklerken Akşener, dün parti kurmaylarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısına geçerek tarihi açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını ve bunu kabul etmeyeceklerini belirten Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." dedi.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Sözlerinin devamında Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. Toplantıda, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin anketlerde üst sıralarda geldiğini belirttiklerini söyleyen Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

CHP'NİN 7 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Akşener'in sözlerinin ardından gözler bir anda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde toplantı gerçekleştirdi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Toplantının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan aynı anda açıklama geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

"AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi. Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."