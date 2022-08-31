Son Dakika: Ege denizi beşik gibi! Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Aydın'ın Kuşadası ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5 şiddetinde bir kez daha sallandı. Saat 17.02'de olan deprem, 6.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Gün boyunca sallanan Ege'den peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. Saat 17.02'de olan deprem,6.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Saat 17:02'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

ŞU ANDA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Diğer yandan son yaşanan depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Vatandaşlar, ilk iki depremde olduğu gibi kendilerini tedbir amacıyla dışarı attı.