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Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Güncel Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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