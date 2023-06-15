Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Son dakika: Diyarbakır'da Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...