Son Dakika! Diyarbakır'da arazi kavgası: 7 ölü, 4 yaralı
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Son dakika: Diyarbakır'da Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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