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Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü, Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde devrildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. 3 kişi ise otobüsün altından kurtarılmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. 3 kişinin de otobüsün altından kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kazadan fotoğraflar:

Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Bodrum 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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