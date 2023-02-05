Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. 3 kişinin de otobüsün altından kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kazadan fotoğraflar: