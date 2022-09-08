Son Dakika: DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Türkiye'de yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız şekilde devam ediyor. PKK'lı teröristlere vurulan art arda darbelerin ardından bu sefer de kanlı bir başka terör örgütü DEAŞ'la mücadelede yeni gelişmeler yaşandı.

HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL EMNİYETİ VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın DAEŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını ifade etti.

BAĞDADİ VE KARDAŞ'TAN SONRA GELİYOR

Bu teröristin DAEŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor.

"SAHTE KİMLİK KULLANIP, KILIK DEĞİŞTİRMİŞ"

Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."