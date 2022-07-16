Son dakika... DATÇA'DA BÜFE İŞLETMECİSİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINBİRADERİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan kavgada alkollü içki satışı yapan büfe işleten Erhan Okur'u (42) öldürüp, gürültüleri duyup gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli'yi (38) de aynı bıçakla yaralayan 3 şüpheli Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındıktan sonra tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, İskele Mahallesi Liman mevkiindeki bir alkollü içki satışı yapan büfede dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur (42), işlettiği alkollü içki satışı yapan büfesinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga kapının önüne taştı. Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürültüleri duyarak gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden alkollü içki satışı yapılan büfenin önünde durup, otomobilden inen H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'nin (21) alışveriş için girdikleri bayiden çıkarken, kapının önünde Okur ile yaşadıkları tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirlendi. Görüntülerde bıçaklanan Okur'un yere yığıldığı anlar da yer aldı.

Polis olaydan yaklaşık 10 dakika sonra şüpheliler H.T., S.A. (31) ve T.H.T.'ye Aydın plakalı bir otomobille kaçmak isterken ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonu önünde trafiği durdurarak yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.T.'nin Okur'u öldürüp, Geremeli'yi de aynı bıçakla yaraladığı belirlendi.

GERGİNLİK OLUNCA ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİNDEN VAZGEÇİLDİ

Datça Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan üç şüphelinin, dün akşam saatlerinde adliye sevk edilmek istendi. Ancak bu sırada gergin anlar yaşandı. Şüphelilerin, adliyeye getirileceğini öğrenen 200 kişilik öfkeli kalabalığın tepkileri üzerine, çevik kuvvet ekipleri adliye binası ve çevresinde tedbir aldı. Ancak tüm çabalara rağmen kalabalık dağılmayınca, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden vazgeçildi.

Üç şüphelinin, tedbir amaçlı olarak, Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilmesinden sonra da olaylar durulmadı. Bu kez jandarma binası önünde toplanan kalabalığın öfkesi yatışmayınca, içlerinden iki kişiye, nezaretteki üç şüphelinin görüntüleri gösterildi. Bu olayın ardından, kalabalık dağıldı.

SEGBİS'LE İFADELERİ ALINIP, TUTUKLANDILAR

Gece yarısı şüpheliler H.T., S.A. ve T.H.T. Marmaris Adliyesi'ne götürüldü. Burada SEGBİS ile ifadeleri alınan 3 şüpheli tutuklanıp, Muğla Cezaevine gönderildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Mehmet ÇİLDATÇA (Muğla), (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel