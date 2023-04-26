Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine yönelik iddialar yalanlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. 20 dakikalık aranın ardından yeniden programa çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim." dedi.

"HAFİF BİR ÜŞÜTME GEÇİRDİ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Töreni'ne online katılacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingi iptal edilirken, son durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

"EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Sağlık durumuna ilişkin sabah saatlerinde Twitter hesabından bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."