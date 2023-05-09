Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede öğrenciler için devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacak

Son dakika: Adana mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan, "Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Deprem bölgesindeki öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye girişte en kontenjan müjdesi verdi.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 25 KONTENJAN"

Deprem bölgesindeki öğrencilere yüzde 25 ayrı kontenjan sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Biz de icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Adana depremi az can kaybı ve hasarla atlatan şehrimiz.

"TORUNUNU SEN SSK'LI NASIL YAPTIN"

Adana'da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizlerden sabır ve destek istiyoruz. Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın.

"KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT EDİYORLAR"

Rabbim bize de son nefesimize kadar Adanalı kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Biz hep milletimizle birlikte yürüdük, bunlar karşısında yer aldılar. Dün milleti terör örgütleriyle tehdit ediyorlardı, bugünde kendileri gibi yaşamayan herkesi hesap soracağız diye tehdit ediyorlar. Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir. Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor.

"BUNLARIN MİLLETİN DEĞERLERİNE TAHAMMÜLÜ YOK"

Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler. 14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA KİMLERE SÖZ VERDİNİZ?"

Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBTci mi? İYİ Parti ve HDP LGBTci mi? AK Partiye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız."