Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde yıkılan evleri yeniden yapacağız, şehirlerinize sahip çıkın asla terk etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya gelen iki lider daha sonra açıklamalarda bulundu.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günler Adıyaman'a istedikleri şekilde yardım götüremediklerini belirten Erdoğan, "Adıyaman hakkını helal etsin" dedi. Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Diğer şehirlere giden vatandaşlarıma sesleniyorum; şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu terk etmeyin. Yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evi, ahırın yerine yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, işletmeyi ayağa kaldıracağız. Her bir şehrimize daha canlı ekonomi, daha canlı turizm, daha canlı bir sosyal hayat... Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Sizden bir yıllık süre istiyorum.

"HER FANİ GİBİ BİZİM DE KUSURLARIMIZ OLABİLİR"

Her fani gibi bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Kaybedilen canları elbette geri getiremeyiz ancak, diğer kayıpları telafi edecek kudrete sahibiz."