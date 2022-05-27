Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlığıyla bir video paylaştı. CHP lideri aynı zamanda iki gün önceki grup toplantısında da Erdoğan'ı hedef alarak birtakım iddialara bulundu.

1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILDI

Kılıçdaroğlu'nun adımları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine çok sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde, ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkes, kamu görevlileri de yaptıkları işlerden eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden hakimine, müsteşarından müfettişine pek çok kamu görevlisini hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Evet, yapılan iş ve işlemleri eleştirdik. Gerektiğinde hukuk yoluna da başvurduk; ama 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Çünkü demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Yani eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık. İş ve işleme uyarak da hukuka saygımızı gösterdik. Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem, kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir. Bu kişi, kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kimi zaman çiftçiye, kimi zaman esnafa hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Hadi siyasi hırsına verip bu tavrı da anlayışla karşılayalım. Peki verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki teamüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi, hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi, devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi, asla.

"BÖYLE BİR KEPAZELİĞE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Buradan açıkça ilan ediyorum; kamu görevlilerimize demokratik hukuk kuralları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir. Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacağı yer Anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla bu devlet iş yapmaz. Bu devletin memuru da pozisyon almaz. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Biz de memurundan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na kadar mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz her bir kamu görevlisinin yanındayız. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsun, Türkiye'nin bu tür arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı dahi yoktur. Türkiye'nin kendi insanını tehdit eden değil, kendi insanına hizmet eden anlayışla yapılan ahlaklı, ilkeli, üretken siyasete ihtiyacı vardır. Aksi yönde konuşanların ve davranış sergileyenlerin hesabı da hiç şüpheniz olmasın ki kendi mecrasında görülecektir." demişti.