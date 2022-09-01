Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

Son dakika! 20 Bin Öğretmen Atama Töreni, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan atama butonuna, törende sahneye çıkardığı öğretmenlerle birlikte bastı. Erdoğan, "Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Burada öğretmenlere seslenen Erdoğan, eğitim-öğretim alanıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Kürsüdeki konuşmasını bitirdikten sonra bazı öğretmenleri sahneye davet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte atama butonuna bastı.

Ayrıntılar geliyor...