Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

Güncel Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

Son dakika! 20 Bin Öğretmen Atama Töreni, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan atama butonuna, törende sahneye çıkardığı öğretmenlerle birlikte bastı. Erdoğan, "Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Burada öğretmenlere seslenen Erdoğan, eğitim-öğretim alanıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Kürsüdeki konuşmasını bitirdikten sonra bazı öğretmenleri sahneye davet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte atama butonuna bastı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title