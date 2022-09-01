Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın boykotu, bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla sokağa çıkan öğretmenlere değinerek "Boykot çağrısı art niyetli bir girişim. Bırakın boykotu, bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

"EĞİTİM MİMARI MISINIZ ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MI?"

Geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan arbedeye üstü kapalı değinen Erdoğan, tüm öğretmenlere seslendi.Konu üzerinden sık sık paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"750 bin öğretmeni biz atadık. Okullardaki alt yapı eksikliklerinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Evlatlarımız sağlıksız ve kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu. 60-70 ve 80 kişilik sınıflar vardı. Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık

"BİZDEN ÖNCEKİLER ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÜZERİNDEN SİYASET YAPTI"

Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesinde ket vuran engelleri kaldırarak büyük ilerleme kaydettik. 28 Şubat sürecinde sadece üniversite eğitim hakları değil, istihdam engellerini giderdik. Bugün okullarımızda 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yarısını kadınlar oluşturuyor. Öğretmenlerimizin haklarını güçlendirme noktasında önemli iyileştirmelere gittik. Bizden önce iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Öğretmenlerimizin bu meşru talepleri yerine getirilmedi. 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi gideriyoruz. Bu sene öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular. Uzman ve başöğretmen imkanlarıyla öğretmenlerimize ilave mali haklar sağladık.

"SERZENİŞLERİ DUYUYORUZ"

Salgının sağlıkla ilgili tarafı ortadan kalktıkça diğer alanlardaki etkileri gün yüzüne çıkıyor. Ekonomiden kamu güvenliğine pek çok alanda ciddi sıkıntılara yol açtığına şahit oluyoruz. Öğretmenlerimizle her konuştuğumuzda bedenen sınıfta, zihnen başka yerlerde olan çocuklar görüyoruz. Bu konudaki serzenişleri duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmeleri için gereken çabayı gösteriyoruz.

"EVLATLARIMIZI POPÜLER KÜLTÜRÜN ETKİLERİNDEN KORUMALIYIZ"

Sosyal medya medyadan popüler kültürün etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Bu süreci de iki ayaklı bir mücadele ile yürütmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın hazırlıklarını sürdürdüğü çalışmayı yakından takip ediyoruz. Türkçe seferberliğini de takdirle karşılıyorum. İstiyoruz ki evlatlarımız milli ve manevi değerlerimizle daha fazla hemhal olsun. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yolu öncelikle bizi biz yapan hasletleri içselleştirmekten geçiyor. Bu kritik süreçte öğretmenlerimize, idarecilerimize görevler düşüyor. Ailelilerimizin evlatlarını yetiştirirken onları popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok önemlidir."