Son Dakika: Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı öğrenci affı önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milyonlarca kişinin bir süreden bu yana beklediği öğrenci affıyla ilgili güzel gelişmeyi de duyurdu. Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını söyledi.

"EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKANLARA DÖNÜŞ YOLU AÇIYORUZ"

Erdoğan, "TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı. Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

"EGE'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ MESAJIMIZI İLETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "EFES-2022'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı ilettik, İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik. Üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın bunun farkında olmaması ya da gönüllü figüranlığı olmasıdır. Film çekimlerinde en çok yıpranan figüranlardır. Ancak sahnede onların ismi gözükmez. Yunanistan'ın başına gelen budur. yanlışta ısrar ederse başına gelecek olan da budur. Biz bölgemizde ve dünyada varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Onlar bu kafayla figüranlıktan öteye gidemeyecektir.

"ESKİ CHP'DEN NE HAYIR GELDİ Kİ YENİSİNDEN GELSİN"

Ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, silah, makine fabrikalarını kapatarak savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, Adalar meselesinde ülkemizi bu tartışmaların içine düşüren, ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan taktik değil stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet eskisinden ne gördü ki yenisinden fayda beklesin. Onlar kendi içlerindeki Rum, Yunan, PKK, FETÖ, beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

"TÜSİAD BİZE DIŞ POLİTİKA DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP."