Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum, hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli ile deprem bölgesi ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adıyaman'dan helallik istiyorum, hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. İki lider daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.

"İLK GÜNLER ARZU ETTİĞİMİZ ETKİNLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTEMEDİK"

"Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık." diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Depremden birkaç gün sonra Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taş'ın da aralarında olduğu 6 binin üzerinde vatandaşımız vefat etti. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacak, onları hep kalbimizin ve hafızamızın en mutena yerlerinde muhafaza edeceğiz. Adıyaman'da 24 bin 497 binadaki 64 bin 349 bağımsız bölümün yıkık-acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ile enkaz kaldırma işleri hızlandı. Ayın şekilde zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzeredir.

"16 BİNE YAKIN KONTEYNER KURMAYI PLANLIYORUZ"

4 bin 600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor, 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde kalabilmeleri için çadır dağıttık. Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna da başladık, Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızın nispeten daha iyi şartlara sahip konteynerlere yerleşmesini sağlayacağız.

DEPREMZEDELER NAKİT YARDIMI

Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık, hiçbir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Ahırları yıkılan hayvanları telef olan çiftçilerimizi de unutmuyoruz, yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her açıdan çiftçilerimizin yanındayız.

"ADIYAMAN'A 50 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız, mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor inşaata başlıyoruz. Deprem bölgesi genelinde etüt çalışması biten ve inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan ayında 234 bininin daha inşasının safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman'da Mart ayında yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

"ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz.

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ORANINI YARIYA İNDİRİYORUZ"

Dalkavuklara asla kulak asmayın, bir taraftan AFAD'a saldıran bir taraftan Kızılay'a saldıran dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle bu yolda birlikte yürüyen kim? Hiçbir tuzak bizi yıkamaz. Ülkemizin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için zaten genel bir çalışma yürütüyorduk. Deprem sebebiyle sarmalı kıyılmış kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yaptık. Yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini paylaşabilecektir. Üreticilerimizin kazancında önemli bir artış sağlayacak bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum."