Son Dakika: Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 6'lı Masa'daki genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Son dakika: 6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saatler süren görüşmenin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 6'lı Masa'ya geri döndü.6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya eksiksiz katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İLAN EDİLDİ

Saatler süren görüşme sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayını resmen ilan etti. Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SOFRA HALİL İBRAHİM SOFRASIDIR"

Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu ilk açıklamasında, "Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılınması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu başaracağız." dedi.

"DİĞER PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır. Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun."