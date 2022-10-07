Son Dakika! Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Cezasızlık algını ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

BOZDAĞ, ERDOĞAN'IN BAŞÖRTÜSÜ TALİMATI SONRASI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin başörtüsü teklifinin ardından yaptığı "Anayasa değiştirelim" çağrısına "Talimatı aldık" diyerek karşılık veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖREVLENDİRDİ

Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

TBMM GÜNDEMİNE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Bozdağ'ın talimatı üzerine Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNACAĞIZ"

Talimatının ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Başörtüsü için Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık. Pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Metni kendisi açıklayacak" ifadelerini kullandı.