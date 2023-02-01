Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
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Son dakika! Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.
Kazadan görüntüler: