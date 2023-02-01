Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika! Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.