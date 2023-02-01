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Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Güncel Haberler

Son dakika! Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

Kazadan görüntüler:

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bolu 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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