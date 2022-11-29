Son dakika! Bartın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı var

Son dakika! Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. Çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi olay yerine sevk edilirken, yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki yolcu otobüsü Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

39 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 39 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.