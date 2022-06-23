Son Dakika! Bakan Soylu'dan "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna yanıt: Tespit edilen bir şüpheli var

Marmaris'te farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününe girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale 27 helikopter ve 14 uçakla yeniden başladı.

"274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgeye gitti. Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 274 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Kirişci, "Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik" dedi.

"TSK HELİKOPTERLERİ DEVREDE"

Kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, "Marmaris'teki yangında ilk kez bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla her bir canlıyı korumak için mücadelemiz devam etmektedir. Sele gideriz, yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya çalışırlar, kaos oluşturmaya çalışırlar. Depreme gideriz, çadırın önünde burada çadır yok derler. Para toplayacaksan git çalışmayan İETT otobüsleri için topla. Laf söylemek için laf söyleme. Türkiye'nin bunu kaldıracak takati yok. Biz göçle uğraşıyoruz, Rusya savaşıyla uğraşıyoruz, pandeminin etkileriyle uğraşıyoruz. Bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı sabahtan akşama kadar gecelere kadar çalışır mı? Geçen aradığında geçe üçtü." ifadelerini kullandı.

"YANGININ NASIL ÇIKTIĞINA YÖNELİK BİR TESPİTİMİZ VAR"

Soylu, yangının sabotaj kaynaklı çıkıp çıkmadığı sorusuna ise, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız'' sözleriyle yanıt verdi.