Son dakika: BAKAN KURUM: 10 YIL İÇERİSİNDE İNSANLIK ALEMİ KÜRESEL SU KITLIĞI VE SU SAVAŞLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü Su ve Sürdürülebilirlik programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. Tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği Su ve Sürdürülebilirlik Programı'na katıldı. Bir üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda Kurum'la birlikte TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışı, sinevizyon gösterimiyle devam etti.

"TASARRUF MEKANİZMALARINI ETKİN HALE GETİRMELİYİZ"

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, metaverse gözlük ile Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı Meta Müze'yi sanal olarak gezdi. Meta Müze gezisinin ardından su ile ilgili yapılan kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel