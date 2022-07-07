Son Dakika: Avukatının yaptığı itiraz kabul edildi! Kadir Şeker hakkında tahliye kararı

Konya'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen olayda Kadir Şeker, Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Şeker'in geçtiğimiz günlerdeki davasında tutukluluğun devamına karar verilmiş daha önce 12,5 yıla indirilen cezası da 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

"HAYATINI KAYBETTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kadir Şeker, geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede şu ifadeleri kullanmıştı: "Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm"

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

15 YIL CEZASI 12 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

KARARIN BOZULMASINA HÜKMEDİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

TUTUKLUĞUNUN HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün 5 Temmuz yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.