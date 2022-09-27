Son Dakika: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı yapılmadığı ifade edildi. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin ise bazı binalarda hasar olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi çevre illerde yaşayan vatandaşlar da hisseti.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Deprem nedeniyle çok sayıda vatandaşın tedbir amacıyla kendisini dışarı attığı ve ekiplerin acil olarak bölgeye sevk edildiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Göle ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ YOK

Resmi kaynaklardan şu ana kadar yaralı veya can kaybına ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadı. Jandarma ekiplerinin de bölgeye intikal ederek hasar gören bina olup olmadığını kontrol edeceği belirtildi.

KANDİLLİ 5.3 OLARAK AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Rasathane tarafından yapılan açıklamada Balçeşme Göle merkezli olduğu belirtilen depremin 3.2 kilometre derinlikte ve 5.3 büyüklüğünde olduğu dile getirildi.

GÜLTEKİN: YIKIM BİLGİSİ YOK

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin de ilçelerinde meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Gültekin, "Herhangi bir yıkım bilgisi ulaşmadı, bazı evlerde hasar olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.