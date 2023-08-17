Son Dakika! 4 ildeki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26'sı tutuklandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Yakalanan organizatörlerden 26'sı tutuklandı ve 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi son dönemde hız kazanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aralarında Antalya'nın da bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bu kişilerden 26'sının tutuklandığını duyurdu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 39 organizatörün yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: YAKALANAN ORGANİZATÖRLERDEN 26'SI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde; "39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek!"