Son Dakika | Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da Hayrettin Avağ'ın (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Yüce (24) ve yeğeni Serdar Tokmak (32) tarafından öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 2 sanık hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' talep etti.

ANTALYA'da Hayrettin Avağ'ın (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Yüce (24) ve yeğeni Serdar Tokmak (32) tarafından öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 2 sanık hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' talep etti.

Olay, 11 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi. Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce ile yeğeni Serdar Tokmak, eve gelip Hayrettin Avağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yüce ile Tokmak, bıçakla Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı. Mehmet Yüce ile Serdar Tokmak, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.