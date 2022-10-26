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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemini esastan görüşecek

Güncel Haberler

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesi hakkında iptal başvurusunda bulunan CHP'nin istemini esastan görüşme kararı aldı. Mahkeme, tartışmalı maddenin anayasaya uygunluk derecesini değerlendirecek.

Hükümet tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te oylanmasının ardından resmen kabul edildi. Yasalaşan düzenlemenin 29. maddesi ise hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet cephesi, maddede ön görülen 1 ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının fazla olduğunu savunarak, bu cezanın düşürülmesini talep etti.

CHP, tartışmalı 29. maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. Ana muhalefet tarafından maddenin iptali ismiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini ise bugün tamamladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Esastan görüşme, maddenin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek. CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

Yasalaşan 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Anayasa Mahkemesi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

aslında biz kelebekler kadar özgürüz herkes fikrini çekinmeden özgürce ifade edebiliyor bu yüzden kimse sabahın köründe gecenin ortasında gözaltına alınmıyor mahkemeye verilmiyor büyüklerimiz galiba ne olur bizi eleştirin kusurlarımızı bilelim falan diyor bilmem inanırmısınız acaba

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