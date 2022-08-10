Son Dakika! AFAD'dan İstanbullulara uyarı: Yarın sabah etkili olacak yağış nedeniyle hortum, sel vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Bu sabah saatlerinde Esenyurt, Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağmur, yarın İstanbul'da etkisini artıracak. AKOM, Meteoroloji ve Valiliğin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.

SMS İLE UYARI YAPILDI

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, " İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

VALİ YERLİKAYA DA PAYLAŞIM YAPTI

Vali Ali Yerlikaya da paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi. İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

BAZI ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Öte yandan İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.