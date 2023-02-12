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Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir mucize daha! 8 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı

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Son dakika! Kahramanmaraş'taki depremin ardından devam eden kurtarma çalışmalarının 152. saatinde Adıyaman'da bir mucize daha gerçekleşti. 8 yaşındaki Hacı Ahmet enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ahmet'in ekiplere ilk olarak "Su istiyorum" dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki büyük depremlerin ardından Adıyaman'da 152. saatte güzel haber geldi. Narlıkuyu sitesinde yaşadığı tespit edilen 8 yaşındaki Hacı Ahmet, ekiplerin saatler süren çalışmalarının sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Küçük çocuğun koltuğun arasında sıkıştığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ahmet'in ekiplere ilk olarak "Su istiyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan Hacı Ahmet'in anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu, onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir mucize daha! 8 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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